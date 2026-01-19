Hackearon la televisión estatal iraní y emitieron mensajes contra la República Islámica

Las autoridades reconocieron el ataque e informaron que se realizó desde una fuente desconocida. El último informe indica que más de 3.700 personas murieron durante la represión a las protestas.
La televisión estatal iraní anunció este lunes que fue hackeada por una fuente desconocida y que su señal en algunas regiones del país se vio interrumpida durante unos momentos el domingo por la tarde con mensajes contra la República Islámica.
La transmisión de programas en el satélite Intelsat en algunas regiones del país se vio interrumpida durante unos momentos, reconoció la Organización de Radio y Televisión de Irán, que en las últimas semanas ha estado difundiendo imágenes de disturbios y violencia durante las protestas que han sacudido el país desde finales de diciembre.
La televisión indicó que el fallo fue resuelto de inmediato.
Videos divulgados en redes sociales del momento del hackeo muestran imágenes y mensajes contra la República Islámica, e instan a los iraníes a continuar las protestas contra el sistema clerical.