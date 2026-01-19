Ingresar
Hackearon la televisión estatal iraní y emitieron mensajes contra la República Islámica

Las autoridades reconocieron el ataque e informaron que se realizó desde una fuente desconocida. El último informe indica que más de 3.700 personas murieron durante la represión a las protestas.

Hoy 09:10

La televisión estatal iraní anunció este lunes que fue hackeada por una fuente desconocida y que su señal en algunas regiones del país se vio interrumpida durante unos momentos el domingo por la tarde con mensajes contra la República Islámica.

La transmisión de programas en el satélite Intelsat en algunas regiones del país se vio interrumpida durante unos momentos, reconoció la Organización de Radio y Televisión de Irán, que en las últimas semanas ha estado difundiendo imágenes de disturbios y violencia durante las protestas que han sacudido el país desde finales de diciembre.

La televisión indicó que el fallo fue resuelto de inmediato.

Videos divulgados en redes sociales del momento del hackeo muestran imágenes y mensajes contra la República Islámica, e instan a los iraníes a continuar las protestas contra el sistema clerical.

