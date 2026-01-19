WhatsApp lanza una actualización que permitirá sumar otra foto al perfil

WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada a nivel mundial y, con el paso del tiempo, logró consolidarse como el principal canal de comunicación entre personas. Su uso ya no se limita al intercambio personal, sino que también se volvió una herramienta clave para el trabajo, el estudio y la organización cotidiana.
En ese camino, la plataforma continúa incorporando funciones que apuntan a mejorar la experiencia del usuario. La app anunció que incorporará una nueva opción dentro del perfil de cada usuario. Se trata de un elemento ya presente en otras redes sociales como Facebook o X (antes Twitter), que funciona de manera complementaria a la foto de perfil tradicional y amplía las posibilidades de personalización.
WhatsApp está probando una actualización que podría cambiar la forma en que los usuarios personalizan su cuenta: muy pronto será posible agregar una segunda foto en el perfil, más allá de la clásica imagen circular que todos conocen. Esta novedad, que actualmente se encuentra en fase de pruebas en la versión beta de la aplicación, incorpora una imagen de tipo banner o portada que se mostrará en la parte superior del perfil, similar a lo que ya ocurre en redes sociales como Facebook o LinkedIn.
A diferencia de otras funciones, esta segunda imagen no reemplaza a la foto principal, sino que la complementa, ofreciendo a los usuarios una forma más expresiva de mostrar aspectos de su identidad o momentos personales sin alterar su retrato habitual.
La idea detrás de esta herramienta parece ser acercar WhatsApp a una experiencia más visual y social, en línea con otras plataformas donde la personalización del perfil es clave. Aunque aún no hay fecha oficial de lanzamiento para todos los usuarios, todo indica que la función se desplegaría gradualmente en los próximos meses.