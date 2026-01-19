Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 ENE 2026 | 22º
X
WhatsApp

Vecinos del barrio Libertad denuncian robos de luminarias y falta de recorridos policiales

Los hechos ocurren durante la madrugada en calle Rodríguez, donde desconocidos sustraen focos LED de los postes. Los residentes aseguran que la ausencia de patrullajes agrava la situación.

Hoy 12:08

Vecinos del barrio Libertad manifestaron su preocupación a través del WhatsApp de las noticias por la reiteración de robos de luminarias públicas en la zona de calle Rodríguez, una problemática que se registra durante la madrugada y genera malestar e inseguridad entre los residentes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según denunciaron, durante el último fin de semana volvieron a producirse hechos delictivos. En la madrugada del sábado y nuevamente el domingo, desconocidos sustrajeron focos LED de los postes de alumbrado público, dejando varios sectores del barrio completamente a oscuras.

Indicaron que estas personas deambulan durante toda la noche y cruzan desde avenida Lugones hacia las calles Santa Rosa y Rodríguez, y que cada vez son más los desconocidos que circulan por la zona.

La situación es preocupante porque brilla por su ausencia los recorridos policiales”, expresaron, y aseguraron que la falta de presencia policial facilita este tipo de robos y expone al barrio a otros hechos de inseguridad.

Ante este escenario, los vecinos del barrio Libertad solicitaron mayor patrullaje nocturno y medidas urgentes para prevenir nuevos robos, al tiempo que pidieron respuestas concretas para recuperar la iluminación y la tranquilidad en el sector.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Hombre murió durante una reunión familiar y hallaron cocaína entre sus pertenencias
  2. 2. Aumentan a 39 los muertos y hay más de 100 heridos por el choque de trenes en el sur de España
  3. 3. El tiempo para este lunes 19 de enero en Santiago del Estero: anuncian una máxima de 30º y probables chaparrones en la mañana
  4. 4. Rápido accionar policial permitió recuperar bienes robados en el Hogar El Refugio de Añatuya
  5. 5. Recibió una descarga fatal cuando manipulaba una conexión clandestina a la red de baja tensión
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT