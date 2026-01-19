Vecinos del barrio Libertad denuncian robos de luminarias y falta de recorridos policiales

Los hechos ocurren durante la madrugada en calle Rodríguez, donde desconocidos sustraen focos LED de los postes. Los residentes aseguran que la ausencia de patrullajes agrava la situación.
Vecinos del barrio Libertad manifestaron su preocupación a través del WhatsApp de las noticias por la reiteración de robos de luminarias públicas en la zona de calle Rodríguez, una problemática que se registra durante la madrugada y genera malestar e inseguridad entre los residentes.
Según denunciaron, durante el último fin de semana volvieron a producirse hechos delictivos. En la madrugada del sábado y nuevamente el domingo, desconocidos sustrajeron focos LED de los postes de alumbrado público, dejando varios sectores del barrio completamente a oscuras.
Indicaron que estas personas deambulan durante toda la noche y cruzan desde avenida Lugones hacia las calles Santa Rosa y Rodríguez, y que cada vez son más los desconocidos que circulan por la zona.
“La situación es preocupante porque brilla por su ausencia los recorridos policiales”, expresaron, y aseguraron que la falta de presencia policial facilita este tipo de robos y expone al barrio a otros hechos de inseguridad.
Ante este escenario, los vecinos del barrio Libertad solicitaron mayor patrullaje nocturno y medidas urgentes para prevenir nuevos robos, al tiempo que pidieron respuestas concretas para recuperar la iluminación y la tranquilidad en el sector.