Liberaron a los dos jóvenes acusados de abusar de una menor en Frías

Los imputados recuperaron la libertad luego de que pericias médicas y evidencia recolectada no permitieran acreditar un ataque sexual contra una adolescente de 17 años.

Hoy 11:27

La Justicia de la ciudad de Frías dispuso en las últimas horas la libertad de los dos jóvenes que habían sido detenidos tras una grave denuncia por abuso sexual, un hecho que provocó incidentes y daños materiales en una vivienda del barrio donde ocurrió el episodio. La decisión se tomó luego de que la investigación no lograra acreditar la existencia de un ataque sexual contra la adolescente involucrada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con fuentes judiciales y policiales, los jóvenes habían asistido a una “juntada” en una vivienda particular y se retiraron del lugar pocos minutos después. La denuncia inicial generó conmoción entre los vecinos y derivó en hechos de violencia, con destrozos registrados en el inmueble perteneciente a uno de los acusados.

Con el avance de las actuaciones, la hipótesis de abuso comenzó a perder sustento. Pericias médicas y otras pruebas incorporadas a la causa no permitieron sostener la acusación tal como había sido planteada, lo que llevó a la Justicia a ordenar la liberación de los jóvenes.

Pese a la medida, las autoridades confirmaron que la investigación continuará abierta. En esta nueva etapa, la Policía deberá elaborar un informe socioambiental y avanzar con otras diligencias para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades en torno al episodio que impactó en la comunidad friense.