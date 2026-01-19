El Dúo Coplanacu apuntó contra Milei y cuestionó su presencia en Jesús María: “Nos cayó muy mal”

Julio Paz y Roberto Cantos expresaron su malestar por la visita del Presidente y cuestionaron sus dichos sobre los festivales populares, a los que acusaron de ningunear y desfinanciar.

Hoy 11:46

Julio Paz y Roberto Cantos, integrantes del Dúo Coplanacu, realizaron duras críticas al presidente Javier Milei tras su paso por el Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María. Las declaraciones se produjeron durante la conferencia de prensa posterior a su actuación en el tradicional evento cordobés.

El cuestionamiento de los músicos santiagueños se dio luego de la presencia del mandatario en el festival, donde incluso subió al escenario para interpretar la canción Amor Salvaje junto a Chaqueño Palavecino.

“A nosotros nos cayó muy mal cuando el presidente se refirió a los festivales y los ninguneó”, manifestaron los artistas, quienes remarcaron la importancia de estas celebraciones para el interior del país. En ese sentido, señalaron que los festivales no solo representan expresiones culturales, sino que también generan trabajo, sostienen identidades locales y fortalecen el tejido social de numerosas comunidades.

Julio Paz fue aún más contundente al afirmar que “alguien que ningunea el reclamo social después no puede venir inocentemente a sumarse a la celebración de un pueblo”, y remarcó que estas fiestas “son de la gente, no de los artistas ni de quienes las organizan”.

En la misma línea, ambos integrantes del Dúo Coplanacu calificaron como “mezquino” el hecho de “ningunear a los festivales, desfinanciarlos y luego visitarlos”, y cuestionaron una mirada centralista que, según expresaron, desconoce la realidad cultural del interior del país más allá del microcentro porteño. Las declaraciones generaron gran repercusión en redes sociales.