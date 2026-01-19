Desbaratan una fiesta clandestina con más de 100 asistentes en Añatuya

La policía intervino en una vivienda del Barrio Obrero donde se realizaba un evento no autorizado con música alta y consumo de alcohol. Los presentes se negaron a identificarse y nadie asumió la organización.

Hoy 12:04

Más de 100 personas fueron desalojadas esta madrugada de una vivienda del Barrio Obrero, donde se desarrollaba una fiesta clandestina con música a alto volumen y consumo de bebidas alcohólicas.

El operativo fue llevado a cabo por personal de la Departamental 13, que descubrió el evento mientras realizaba tareas de patrullaje preventivo por la zona. Según indicaron fuentes policiales, al circular por Avenida Avellaneda, entre Teniente 1° Ibáñez y Pedro J. Lami, los efectivos advirtieron una gran cantidad de vehículos estacionados y el intenso sonido proveniente de una vivienda particular.

Al ingresar para verificar la situación, constataron que se trataba de una reunión no autorizada en la que participaban más de un centenar de personas. El procedimiento se complicó cuando, al intentar labrar las actas correspondientes, ninguno de los asistentes quiso identificarse ni asumir la organización del evento. Incluso, los supuestos dueños del domicilio aseguraron no tener conocimiento previo de la realización de la fiesta.

Ante la falta de permisos y el riesgo que implicaba la aglomeración, la policía dispuso el cese inmediato de la música y el desalojo del lugar. Tras varios minutos de tensión, los participantes se retiraron de manera pacífica.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia local, que deberá determinar las responsabilidades y eventuales sanciones.