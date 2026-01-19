Central Argentino y Vélez de San Ramón juegan esta noche tras la suspensión por lluvia

El partido de ida de la Quinta Ronda Eliminatoria fue postergado por el mal estado del campo de juego en el Osvaldo Juárez. Se disputará este lunes desde las 22 con terna arbitral santiagueña.

Hoy 12:54

La fuerte lluvia que afectó a gran parte de la provincia obligó a suspender el encuentro entre Central Argentino y Vélez de San Ramón, correspondiente a la Quinta Ronda Eliminatoria. El partido estaba programado para este domingo a las 19, pero el estado del campo de juego impidió su normal desarrollo y llevó a la postergación.

Tras la evaluación de las autoridades, el duelo fue reprogramado para este lunes 19 de enero desde las 22 horas, manteniendo como escenario el estadio Osvaldo Juárez. De esta manera, ambos equipos volverán a verse las caras en un cruce decisivo que genera gran expectativa en el fútbol santiagueño.

La terna arbitral estará integrada íntegramente por jueces de Santiago del Estero. El árbitro principal será Nelson Rodrigo Figueroa, acompañado por los asistentes Nicolás Emanuel Figueroa y Rodrigo Emmanuel Jiménez, mientras que Brian Manuel Morales se desempeñará como cuarto árbitro.

En cuanto a los antecedentes, Vélez de San Ramón llega tras eliminar a Independiente de Catamarca por 2 a 0, mostrando solidez en la fase previa. Por su parte, Central Argentino avanzó luego de superar a Comercio con un global de 3 a 0, ratificando su buen momento y la ilusión de seguir avanzando en el certamen.