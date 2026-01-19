La frase de Dybala sobre su futuro que ilusiona a todo Boca: “No sé cuánto tiempo me quedaré aquí en Italia”

Tras brillar con gol y asistencia en la victoria de Roma ante Torino, el argentino dejó abierta la puerta a una posible salida y reavivó la ilusión en Boca, que ya activó hace tiempo el operativo seducción.

Cuando la expectativa por Paulo Dybala parecía empezar a mermar en Boca, a pocos días del debut en el Torneo Apertura y con Marino Hinestroza como única negociación ofensiva en curso, una frase desde Roma volvió a sacudir el mundo azul y oro. La declaración llegó de boca de la propia Joya y no pasó desapercibida en la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme.

Luego de ser elegido Mejor Jugador del Partido por su actuación en el triunfo 2-0 de la Roma sobre Torino por la Serie A, el delantero argentino se refirió a su futuro y encendió nuevamente la esperanza bostera. “No sé cuánto tiempo me quedaré aquí en Italia, pero este es un lugar especial para mí”, expresó Dybala en diálogo con DAZN, dejando abierta una puerta que en Boca siguen mirando con atención.

Por lo pronto, Dybala tiene contrato con la Roma hasta mediados de 2026, aunque la prensa italiana asegura que la dirigencia del club ya inició charlas para renovarle con una importante reducción salarial. A pesar de su enorme calidad, reconocida incluso por su entrenador Gian Piero Gasperini, las constantes lesiones le fueron quitando continuidad y protagonismo en las últimas temporadas.

En la actual temporada 2025/26, el cordobés de Laguna Larga disputó 20 partidos, 13 como titular, con tres goles y tres asistencias, aunque solo completó cinco encuentros y se perdió otros siete por molestias físicas. Un contexto que alimenta la ilusión en Boca, que sabe que podría sumarlo a costo cero si no renueva su vínculo.

Con ese escenario, el Xeneize lleva tiempo trabajando en silencio. Además de los contactos iniciales de Riquelme y del viaje express de Leandro Paredes, amigo personal y compañero en la Selección, para convencerlo, también habló Marcelo Delgado, dirigente del club: “Ojalá podamos hacer el esfuerzo. Es un sueño y una ilusión”. Mientras tanto, una simple frase volvió a ilusionar a todo el pueblo bostero.