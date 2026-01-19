Rusherking contó qué tatuaje se hizo la China Suárez para homenajearlo

El artista habló sobre su vida amorosa en MasterChef Celebrity y reveló cómo la actriz decidió inmortalizar su relación en su piel.
En la última gala de MasterChef Celebrity (Telefe), Rusherking tuvo una particular charla con Wanda Nara y confesó que la China Suárez se tatuó su boca cuando estaban de novios.
Todo sucedió cuando la conductora le preguntó por sus tatuajes, y quiso saber si alguno era por una chica.
“Tengo el nombre de mi mamá, un corazoncito, el nombre de un tema mío, y mi signo”, explicó señalando los diseños.
Acto seguido, el cantante contó que nunca se tatuó por alguna novia, pero que sí una de sus parejas se había tatuado su boca.
Inmediatamente, los usuarios recordaron que la actriz tiene una boca tatuada en su brazo y lo relacionaron con Rusher.