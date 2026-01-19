El abogado defensor Sebastián Robles pidió prudencia y reclamó que se analice el contexto completo del episodio ocurrido en Ipanema con la santiagueña Agostina Páez.

La abogada santiagueña Agostina Páez, acusada en Brasil de realizar gestos racistas durante un incidente registrado a la salida de un boliche en Río de Janeiro, continúa demorada y bajo estrictas medidas judiciales mientras avanza la investigación por injuria racial.

Páez permanece en territorio brasileño con tobillera electrónica, prohibición de salir del país y su documento retenido, a la espera de una audiencia ante el juez Orlando Eliazaro Feitosa, del Tribunal de Justicia de la Comarca de Río de Janeiro.

El abogado de la joven, Sebastián Robles, sostuvo en diálogo con Noticiero 7 que esperan que la Justicia brasileña actúe con mesura y evalúe el caso en su totalidad: "Confiamos en que la Justicia va a contextualizar en todos los puntos lo ocurrido en el bar. El objetivo es pedir la morigeración de la medida cautelar para que Agostina pueda venir a Argentina y seguir el proceso desde su entorno. Ella está muy asustada, es una chica joven".

Robles también cuestionó que los videos difundidos muestren solo una parte del hecho: "El material que circula públicamente tiene que ser analizado en el proceso. Lo que sabemos es lo que ella contó: había estado con sus amigas, llegó una cuenta que no era la solicitada y hubo un cruce de palabras con la gente del bar. Lo que se vio es solo un tramo. Por eso consideramos que no ha habido un dolo específico en la actitud de Agostina y debería investigarse todo el contexto".

Mientras tanto, la causa continúa en etapa de investigación y las autoridades brasileñas mantienen las medidas restrictivas hasta tanto se resuelva la situación procesal de la abogada.