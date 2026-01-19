Pablo Karnatz: "No llueve plata, pero cambia la cabeza del productor”

En diálogo con Noticiero 7, el dirigente de CRA destacó cómo las lluvias recientes alivian al campo tras años de sequía y beneficiaron a cultivos y ganadería.

Hoy 14:46

El alivio llegó al campo tras semanas de lluvias intensas, que permitieron recomponer los suelos luego de una prolongada sequía que afectó a la región. Desde las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Pablo Karnatz brindó detalles sobre la situación en diálogo con Noticiero 7.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Yo creo que desde hace un mes largo se viene recomponiendo la situación de las lluvias. Venimos de varios años de seca, en los cuales los perfiles de humedad estaban muy bajos y habían bajado las napas”, señaló Karnatz. Y agregó que, aunque las precipitaciones fueron diversas al principio, las dos últimas lluvias fueron de gran intensidad, generando un panorama “altamente positivo” para el sector.

El dirigente de CRA aclaró que los problemas de inundaciones observados en los medios afectan principalmente a pueblos y ciudades, donde el agua no puede filtrarse debido al cemento y el asfalto. “Más que nada, son problemas de desagüe urbano. Para el sector agropecuario, en términos generales, es un cambio brutal”, afirmó, y agregó: “No llueve plata, pero cambia la cabeza del productor”, destacando cómo las lluvias influyen en la planificación y el ánimo de los productores.

Respecto a los cultivos, Karnatz explicó que las lluvias benefician especialmente a los algodones y maíces sembrados, aunque reconoció que algunas siembras llegaron tarde por la falta de agua previa. “Hoy necesitamos que llueva periódicamente, porque estamos en pleno inicio de los cultivos y faltará mucho para cosechar”, dijo, y añadió que las altas temperaturas generan evapotranspiraciones importantes, por lo que las lluvias continuas serán clave.

En cuanto a la ganadería, la noticia también es positiva. “Para la ganadería, espectacular”, aseguró, destacando que el sector también se verá beneficiado por la mejora en los pastos y la disponibilidad de agua.

En conclusión, aunque algunas zonas puntuales sufrieron exceso de agua, las lluvias representan un respiro necesario para los productores, que ven cómo sus campos comienzan a recuperarse tras años de sequía y esperan que la tendencia se mantenga durante el resto de la temporada.