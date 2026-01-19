Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 ENE 2026 | 24º
X
Locales

Pablo Karnatz: "No llueve plata, pero cambia la cabeza del productor”

En diálogo con Noticiero 7, el dirigente de CRA destacó cómo las lluvias recientes alivian al campo tras años de sequía y beneficiaron a cultivos y ganadería.

Hoy 14:46

El alivio llegó al campo tras semanas de lluvias intensas, que permitieron recomponer los suelos luego de una prolongada sequía que afectó a la región. Desde las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Pablo Karnatz brindó detalles sobre la situación en diálogo con Noticiero 7.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Yo creo que desde hace un mes largo se viene recomponiendo la situación de las lluvias. Venimos de varios años de seca, en los cuales los perfiles de humedad estaban muy bajos y habían bajado las napas”, señaló Karnatz. Y agregó que, aunque las precipitaciones fueron diversas al principio, las dos últimas lluvias fueron de gran intensidad, generando un panorama “altamente positivo” para el sector.

El dirigente de CRA aclaró que los problemas de inundaciones observados en los medios afectan principalmente a pueblos y ciudades, donde el agua no puede filtrarse debido al cemento y el asfalto. “Más que nada, son problemas de desagüe urbano. Para el sector agropecuario, en términos generales, es un cambio brutal”, afirmó, y agregó: “No llueve plata, pero cambia la cabeza del productor”, destacando cómo las lluvias influyen en la planificación y el ánimo de los productores.

Respecto a los cultivos, Karnatz explicó que las lluvias benefician especialmente a los algodones y maíces sembrados, aunque reconoció que algunas siembras llegaron tarde por la falta de agua previa. “Hoy necesitamos que llueva periódicamente, porque estamos en pleno inicio de los cultivos y faltará mucho para cosechar”, dijo, y añadió que las altas temperaturas generan evapotranspiraciones importantes, por lo que las lluvias continuas serán clave.

En cuanto a la ganadería, la noticia también es positiva.Para la ganadería, espectacular”, aseguró, destacando que el sector también se verá beneficiado por la mejora en los pastos y la disponibilidad de agua.

En conclusión, aunque algunas zonas puntuales sufrieron exceso de agua, las lluvias representan un respiro necesario para los productores, que ven cómo sus campos comienzan a recuperarse tras años de sequía y esperan que la tendencia se mantenga durante el resto de la temporada.

TEMAS Noticiero 7

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Hombre murió durante una reunión familiar y hallaron cocaína entre sus pertenencias
  2. 2. Recibió una descarga fatal cuando manipulaba una conexión clandestina a la red de baja tensión
  3. 3. Aumentan a 39 los muertos y hay más de 100 heridos por el choque de trenes en el sur de España
  4. 4. El tiempo para este lunes 19 de enero en Santiago del Estero: anuncian una máxima de 30º y probables chaparrones en la mañana
  5. 5. Rápido accionar policial permitió recuperar bienes robados en el Hogar El Refugio de Añatuya
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT