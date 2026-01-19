Murió a los 93 años el diseñador italiano Valentino Garavani

Falleció este lunes en su casa de Roma rodeado de sus seres queridos, según informó su propia Fundación. Su funeral se realizará entre miércoles y jueves.

Hoy 14:42

El diseñador italiano Valentino Garavani murió este lunes en su residencia de Roma. El genio de la moda italiana y creador del tradicional rojo Valentino, estaba retirado desde 2008. Tenía 93 años.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Nuestro fundador, Valentino Garavani, falleció hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos", señala el escueto comunicado de la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti, publicado en sus redes sociales.

La nota indicó que el velatorio tendrá lugar en Roma entre miércoles y jueves, y el funeral el viernes en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri Roma.

Nacido en mayo de 1932 en la localidad italiana de Voguera, Valentino Clemente Ludovico Garavani entró en el mundo de la moda en 1950. Con solo 17 años, viajó a París para estudiar École des Beaux-Arts y en la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne.

Su consagración llegó casi dos décadas después, en 1968, con su "Collezione Bianca" ("Colección Blanca"), formada por diseños simples en tonos blanco y hueso que llamaron la atención por su elegancia.

Entre las mujeres que se sintieron cautivadas por sus prendas figuran la actriz Ava Gardner (1922-1990), la antigua emperatriz de Irán Farah Diba, la reina Noor de Jordania, la ex primera dama de Estados Unidos Nancy Reagan y la princesa Diana de Gales (1961-1997).

Asimismo han vestido sus creaciones actrices como Liz Taylor (1932-2011), además de Jane Fonda, Jessica Lange, Sophia Loren o Julia Roberts.

El reconocido modisto fue homenajeado en 2011 por el Consejo de la Costura del Instituto de la Moda de Nueva York, que le concedió un galardón en reconocimiento al arte de sus diseños y su extensa trayectoria profesional.

Ese mismo año, junto a Giancarlo Giammetti, el presidente honorario de la firma Valentino, el diseñador italiano inauguró un museo virtual en el que se muestran alrededor de 300 de sus creaciones y en 3D, con la idea de acercar al gran público más 60 años de su historia.