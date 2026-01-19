Ingresar
Un taller de elaboración de sahumerios repelentes tuvo lugar en el B° San Carlos

Con el objetivo de promover prácticas sustentables y de fácil implementación para acompañar a la comunidad en el cuidado diario frente al mosquito transmisor del Dengue.

Hoy 15:00
La Banda

La Dirección General de Salud de la Municipalidad de La Banda realizó un taller de elaboración de sahumerios destinado a los niños del barrio San Carlos que tuvo lugar en las instalaciones del Centro Integral Comunitario (CIC) ubicado en el sector.

Estas acciones impulsadas desde la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani se encuentran enmarcadas en la “Campaña de Lucha contra el Dengue” y tienen el objetivo de inculcar hábitos de vida saludables y prevenir esta enfermedad.

Durante el taller se trabajó con materiales reciclables, enfatizando la importancia de promover prácticas sustentables y de fácil implementación para acompañar a la comunidad en el cuidado diario frente al mosquito transmisor del Dengue.

En este sentido, se destacó la relevancia de estas acciones: “Formar a la comunidad desde temprana edad es fundamental para ampliar la información como una herramienta de multiplicación para los barrios, las escuelas y las organizaciones con las que trabajamos. La prevención del Dengue es una tarea colectiva y permanente que se origina desde nuestros hogares y de difunde a nivel social”.

