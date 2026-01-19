Los trabajos de limpieza de espacios públicos se refuerzan en la ciudad de La Banda

Solicitan la colaboración de los vecinos para cuidar y respetar los espacios comunes, porque una ciudad limpia se construye con el acompañamiento de todos.
Durante el fin de semana el personal de la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de La Banda trabajó arduamente a pesar de las condiciones climáticas adversas para mantener la limpieza de los espacios públicos.
En este sentido, el personal del Obrador San Carlos realizó el vaciado de contenedores, llevando adelante esta tarea esencial incluso en días de lluvia; mientras que el personal de los Vigiladores Ambientales realizan tareas de mantenimiento y control de limpieza en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de preservar los espacios públicos y mantener una ciudad más limpia y ordenada para todos.
Al respecto, desde el área se destacó la importancia de la colaboración de los vecinos para cuidar y respetar los espacios comunes, porque una ciudad limpia se construye con el acompañamiento de todos.