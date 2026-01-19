Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 ENE 2026 | 24º
X
Locales

Los trabajos de limpieza de espacios públicos se refuerzan en la ciudad de La Banda

Solicitan la colaboración de los vecinos para cuidar y respetar los espacios comunes, porque una ciudad limpia se construye con el acompañamiento de todos.

Hoy 15:02
La Banda

Durante el fin de semana el personal de la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de La Banda trabajó arduamente a pesar de las condiciones climáticas adversas para mantener la limpieza de los espacios públicos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En este sentido, el personal del Obrador San Carlos realizó el vaciado de contenedores, llevando adelante esta tarea esencial incluso en días de lluvia; mientras que el personal de los Vigiladores Ambientales realizan tareas de mantenimiento y control de limpieza en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de preservar los espacios públicos y mantener una ciudad más limpia y ordenada para todos.

Al respecto, desde el área se destacó la importancia de la colaboración de los vecinos para cuidar y respetar los espacios comunes, porque una ciudad limpia se construye con el acompañamiento de todos.

TEMAS Municipalidad de La Banda

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Hombre murió durante una reunión familiar y hallaron cocaína entre sus pertenencias
  2. 2. Recibió una descarga fatal cuando manipulaba una conexión clandestina a la red de baja tensión
  3. 3. Aumentan a 39 los muertos y hay más de 100 heridos por el choque de trenes en el sur de España
  4. 4. El tiempo para este lunes 19 de enero en Santiago del Estero: anuncian una máxima de 30º y probables chaparrones en la mañana
  5. 5. Rápido accionar policial permitió recuperar bienes robados en el Hogar El Refugio de Añatuya
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT