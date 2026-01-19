Adolescente de 15 años mató a su padre para defender a su madre en Neuquén

La fiscalía investiga si el accionar del joven constituye legítima defensa en un caso que conmociona a la comunidad.

Hoy 15:36

Un adolescente de 15 años mató esta madrugada a su padre luego de que atacara a su mamá a golpes en la localidad de Valentina Sur, en Neuquén.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho sucedió alrededor de las 4:30 de la mañana, cuando se desató una situación de extrema violencia familiar en la casa.

De acuerdo a lo que informaron medios locales, el adolescente intervino para defender a su madre, quien estaba siendo brutalmente golpeada por el hombre de 46 años.

En ese contexto, el joven agarró un cuchillo de la cocina y atacó al padre. El hombre recibió múltiples puñaladas, principalmente en la espalda y el cuello, lo que ocasionó una pérdida de sangre significativa.

Ante esa situación, llamaron al 911 y alertaron sobre lo sucedido. También pidieron una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén, que llegó al lugar en código rojo.

Los médicos intentaron estabilizarlo durante el traslado, pero el hombre murió antes de llegar al hospital Castro Rendón, según se constató oficialmente. En tanto, la Policía resguardó la escena para permitir el trabajo posterior de la Justicia.