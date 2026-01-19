Ingresar
“Es racismo, no un exabrupto”: Anamá Ferreira criticó a Agostina Páez, la abogada detenida en Brasil

La exmodelo salió al cruce de la abogada santiagueña, arrestada en Río de Janeiro mientras estaba de vacaciones con amigas por realizar gestos racistas.

Hoy 16:03

La detención y posterior investigación contra la abogada argentina Agostina Páez, en Brasil, hizo que Anamá Ferreira rompiera el silencio sobre al caso y dejó definiciones tajantes sobre el racismo, la diferencia de marcos legales entre ambos países y la naturalización de conductas discriminatorias.

Mirá, es un hecho muy triste y lamentable. Yo vivo en una Argentina, amo la Argentina, pero es un país racista”, indicó Ferreira; tras estos dichos, marcó un contraste claro: “Si hablás mal de un judío, por suerte, está la DAIA, que es una entidad fuerte y, en dos minutos, está presente y defiende, pero con los bolivianos, los peruanos, los paraguayos, que todo el mundo los trata con desprecio, nadie los defiende”.

En este marco, destacó la legislación antirracista de Brasil y la contundencia de su aplicación. “En Brasil hay una ley que está informada en todos lados para que no discriminen a la gente afrodescendiente”, indicó.

Ferreira hizo referencia a la Ley Nº 7.716/1989, que tipifica los crímenes de discriminación racial y a su modificación a través de la Ley Nº 14.532/2023, que equipara la injuria racial al delito de racismo; la normativa prevé penas de prisión de dos a cinco años, no admite fianza y contempla sanciones adicionales, como la prohibición de asistir a eventos deportivos o culturales.

La investigación quedó a cargo de la 11ª Delegacia de Polícia da Rocinha; ante la gravedad del delito imputado y el riesgo de fuga, la Justicia brasileña dispuso medidas restrictivas mientras avanza el proceso, en un país donde la injuria racial es considerada racismo y se sanciona con penas efectivas de prisión.

