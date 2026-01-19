La Capital ejecuta su programa de mantenimiento y limpieza de desagües en Av. Solís

Trabajan en el tramo que va desde Circunvalación hasta Avenida del Trabajo.

Hoy 16:39

La Municipalidad de la Capital realiza el mantenimiento general del desagüe ubicado en la colectora de la avenida Solís, en el tramo que va desde Circunvalación hasta Avenida del Trabajo.

Empleados de la Dirección de Obras Públicas realizaron tareas de limpieza en el canal, que tiene una longitud de 600 metros lineales, de donde se recolectaron elementos como papeles, botellas, latas, bolsas y demás residuos urbanos.

De esta manera, el municipio avanza con las tareas de acondicionamiento de todos los desagües pluviales a cielo abierto de la ciudad, en el marco de las actividades esenciales que se desarrollan para garantizar el adecuado escurrimiento del agua durante esta temporada de abundantes precipitaciones.