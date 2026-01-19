Ingresar
Reabren las preinscripciones en la UNSE para el ciclo lectivo 2026

La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud informó que reabren las preinscripciones para ingresantes del ciclo lectivo 2026 interesados en iniciar una carrera universitaria en el ámbito de la salud, la educación y las ciencias sociales.

Hoy 17:34

El período de preinscripción se desarrollará desde el próximo lunes 26 de enero hasta el martes 3 de febrero de 2026. Además, los días 2 y 3 de febrero, la Facultad dispondrá de asistencia técnica presencial para acompañar a quienes necesiten ayuda para completar el trámite.

En este marco, la decana de la Facultad, Sandra Moreira, invitó a la comunidad a sumarse a la propuesta académica y remarcó el valor estratégico de las carreras que se dictan: "Invitamos a todos y todas a inscribirse y a elegir alguna de las carreras de nuestra Facultad, que tienen una profunda relevancia social. Formamos profesionales comprometidos con la salud, la educación y la transformación social, áreas fundamentales para el desarrollo de nuestra provincia y del país”, expresó.

La oferta académica incluye, en el área de Salud y Educación para la Salud, la Licenciatura en Obstetricia, la Licenciatura en Enfermería, la carrera de Enfermería, la Licenciatura en Educación para la Salud, el Profesorado Universitario en Educación para la Salud y la Tecnicatura Universitaria en Educación para la Salud.

Asimismo, en el campo de las Ciencias Sociales, se dictan la Licenciatura en Sociología, la Tecnicatura Universitaria en Ciencias Sociales y la Licenciatura en Trabajo Social, consolidando una propuesta académica orientada a la formación integral, crítica y con fuerte compromiso territorial.

Finalmente, Moreira destacó que esta reapertura de preinscripciones busca garantizar el acceso a la educación superior, acompañar a los futuros estudiantes y fortalecer el rol de la universidad pública en la formación de profesionales al servicio de la comunidad.

