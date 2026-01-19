Coco Roldán tras la eliminación: "Lo de la gente es una locura" y "le dimos pelea al campeón”

El capitán y goleador de Sarmiento destacó el acompañamiento del público, el buen rendimiento del equipo y la competitividad mostrada ante un rival de Primera División, pese a quedar afuera de la Copa Argentina.

Hoy 18:45

Tras la dura eliminación de Sarmiento de La Banda en la Copa Argentina frente a Lanús, Israel “Coco” Roldán dejó un mensaje positivo y cargado de orgullo. El capitán del Profe, autor del gol en Buenos Aires, remarcó el esfuerzo del equipo y aseguró que, más allá del resultado, el plantel estuvo a la altura de las circunstancias.

“Jugamos contra un gran rival, por momentos pudimos plasmar nuestro juego y fuimos superiores en el uno a uno, por eso llegó el empate. Son un equipo de Primera y no te perdonan, el resultado fue en base a eso”, analizó Roldán, resaltando la jerarquía del Granate y la intensidad del cruce.

El referente también puso el foco en el contexto con el que llegó Sarmiento al encuentro. “Tenemos muchos chicos en el club y poco laburo, no fueron ni dos semanas. Aun así, por momentos le dimos pelea al campeón”, expresó, valorando el compromiso de un plantel en plena etapa de armado.

Otro de los puntos altos de la jornada fue el acompañamiento de la gente, que copó las tribunas para alentar al Profe. “Lo de la gente es una locura, me tengo que sacar el sombrero. Fue una fiesta. Lástima que no le pudimos regalar el triunfo, pero pudimos representar al club, que es lo que importa”, señaló en diálogo con Ascenso x3.

Pensando en lo que viene, Roldán se mostró confiado. “Ahora descansaremos y pensaremos en nosotros. Jugando así vamos a tener un gran torneo, somos un equipo fuerte y pesado en la categoría. En La Banda se hace difícil ganar. Vamos a seguir por esta línea y representar estos colores, que es un orgullo”, cerró el capitán, dejando un mensaje de esperanza de cara a la temporada.