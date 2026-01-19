Mitre pone en marcha hoy la nueva filial en la provincia

El Aurinegro sigue expandiendo su proyecto formativo y este lunes desde las 19.30 inicia oficialmente la Filial Mitre Escuela de Fútbol, que funcionará en el complejo Ciudad del Niño y estará destinada a niños y niñas de 4 a 12 años.

Hoy 17:45

Mitre continúa dando pasos firmes en el crecimiento de su proyecto institucional y formativo. Hoy lunes 19, desde las 19.30, se pondrá en marcha de manera oficial la Filial Mitre Escuela de Fútbol Formativa, una nueva propuesta que abrirá sus puertas en el complejo Ciudad del Niño, ubicado en Avenida Solís y Domingo Palacios, en el sur de la ciudad.

La flamante sede estará destinada a niños y niñas de 4 a 12 años y trabajará bajo la estructura y metodología oficial del club, respetando los lineamientos deportivos y pedagógicos que identifican al Aurinegro. El objetivo principal es acercar el fútbol formativo a más barrios, generando un espacio de aprendizaje, contención y desarrollo desde edades tempranas.

Desde la institución destacaron que la iniciativa no apunta únicamente al crecimiento futbolístico, sino también a la formación integral de los chicos. La propuesta tendrá un enfoque educativo, recreativo y deportivo, adaptado a cada etapa del desarrollo y con eje en valores como el compañerismo, el respeto y el trabajo en equipo.

Con esta nueva filial, Mitre refuerza su compromiso con el fútbol formativo y la comunidad, ampliando su presencia en la provincia y consolidando un proyecto que apuesta al futuro del club y a la inclusión a través del deporte.