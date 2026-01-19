El Banco Central volvió a comprar dólares y las reservas alcanzaron el nivel más alto en la era Milei

El Banco Central adquirió USD 21 millones este lunes y acumula USD 708 millones en lo que va del mes.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) adquirió USD 21 millones este lunes y sumó más de USD 700 millones en lo que va de enero. Para mantener ese ritmo de compras, la entidad interviene tanto en el mercado mayorista como fuera de él.

En las últimas once jornadas, tras la implementación del plan para fortalecer las reservas internacionales, el BCRA compró un total de USD 708 millones. Las reservas brutas alcanzan USD 44.808 millones, con un incremento diario de USD 201 millones. Se trata del mayor nivel en la era Milei.

Las proyecciones oficiales señalan que durante 2026 las adquisiciones de divisas podrían ubicarse entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones, en función de la remonetización de la economía. Santiago Bausili, presidente del BCRA, indicó que la acumulación de reservas dependerá tanto de la demanda de dinero como de la liquidez disponible en el mercado de cambios.

La entidad estableció como límite que sus compras diarias no superen el 5% del volumen operado en el mercado cambiario, para no alterar la dinámica habitual. En algunas ruedas, las adquisiciones superaron ese umbral, lo que apunta a operaciones realizadas por fuera del Mercado Libre de Cambios (MLC). Según informó el propio organismo, puede celebrar compras en bloque al margen del MLC, pactando montos y tipo de cambio directamente con empresas para evitar distorsiones en el funcionamiento del mercado.

Un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI) remarcó que el foco del análisis pasa por “la sostenibilidad del combo compras del BCRA más dólar oficial a la baja”, pese a que la cotización mayorista avanzó este lunes 4,50 pesos o 0,3%, a $1.434,50 con un volumen operado muy bajo en torno a USD 190,7 millones en el segmento de contado.

“La semana pasada fue elocuente. El Central compró USD 469 millones (y el Tesoro habría sumado otros USD 158 millones) mientras el spot cayó 2,4% hasta $1.430. Este último factor generaría que las compras se retroalimenten: cuanto más se aleja el dólar del techo de la banda, mayor espacio gana el BCRA para comprar y más credibilidad gana el régimen cambiario”, definieron.

Bajo su perspectiva, detrás del “combo” influyen dos factores clave: las compras en bloque de las emisiones corporativas y la aceleración de la liquidación del agro, que saltó a un promedio diario de USD 94 millones, frente a los USD 53 millones diarios de diciembre.

Un reporte de Cohen indicó que la mayor oferta de dólares del agro y de las empresas, en un contexto en el que la demanda se mantiene estable, le permiten al BCRA comprar divisas sin presionar sobre el tipo de cambio, que la semana pasada retrocedió al nivel más bajo en más de dos meses. “Es una señal positiva que el BCRA deberá revalidar durante todo este año, de manera de mejorar su posición de reservas internacionales netas, que actualmente marcan un saldo muy negativo y alejado de la meta con el FMI”, remarca el estudio.

A propósito del FMI, Julie Kozack, portavoz del organismo internacional, indicó en su última conferencia de prensa que la Argentina “ha comenzado el año sobre bases sólidas”, y ponderó los avances en los esfuerzos de estabilización económica. “Observamos progresos continuos y esfuerzos de estabilización, lo que contribuye a mejorar el sentimiento del mercado en Argentina”, afirmó.

La vocera de la entidad global fue clara al referirse al cambio en el esquema de bandas cambiarias y al objetivo del BCRA de incrementar reservas. “Nos alienta mucho la acción de las autoridades para reconstruir reservas”, expresó Kozack.

Al mismo tiempo, hizo hincapié en el lanzamiento del programa de compra de divisas por parte del organismo comandado por Bausili, mencionando que “la acumulación de reservas comenzara el año a un ritmo más rápido que lo anticipado”. Detalló que las adquisiciones superaron “el piso del 5% del volumen diario de divisas en la mayoría de los días”.

“El proceso de acumulación de reservas comenzó a un ritmo acelerado, lo cual es muy positivo. Se espera que estos esfuerzos contribuyan a mejorar las perspectivas para un acceso pleno y duradero a los mercados internacionales de capital y a que Argentina gestione mejor los shocks”, concluyó la funcionaria.