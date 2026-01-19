Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 ENE 2026 | 25º
X
Mundo

El Gobierno español descarta el error humano en el choque de trenes y avanza en la investigación

El presidente Pedro Sánchez prometió “absoluta transparencia” en las causas de la tragedia.

Hoy 19:26

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, prometió este lunes “absoluta transparencia” sobre las causas del accidente ferroviario entre dos trenes que dejó al menos 40 muertos el domingo en el sur del país.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Me gustaría trasladar a la ciudadanía española que vamos a dar con la verdad, que vamos a conocer la respuesta y que, cuando se conozca esa respuesta del origen de la causa de esta tragedia (...), con absoluta transparencia y absoluta claridad, lo pondremos en conocimiento de la opinión pública”, indicó Sánchez, desde Adamuz.

Ocurrido en una recta, el accidente fue “tremendamente extraño”, consideró el ministro de Transporte, Óscar Puente, quien indicó que ocurrió en una vía “completamente renovada”. “Todos los expertos en materia ferroviaria (...) están tremendamente extrañados del accidente”, añadió.

“El fallo humano está prácticamente descartado”, aseguró de su lado el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, en la radio pública, al describir un accidente en “circunstancias extrañas”.

TEMAS españa

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Hombre murió durante una reunión familiar y hallaron cocaína entre sus pertenencias
  2. 2. Recibió una descarga fatal cuando manipulaba una conexión clandestina a la red de baja tensión
  3. 3. El tiempo para este lunes 19 de enero en Santiago del Estero: anuncian una máxima de 30º y probables chaparrones en la mañana
  4. 4. Aumentan a 39 los muertos y hay más de 100 heridos por el choque de trenes en el sur de España
  5. 5. El consulado argentino interviene en el caso de la abogada Agostina Páez
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT