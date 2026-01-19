Caso Agostina Páez: denunciaron que desconocidos ingresaron a su departamento en Río haciéndose pasar por policías

Este lunes fue entrevistado por Noticiero 7 el Dr. Sebastián Robles. Además, indicó que la joven fue recibida por el cónsul de Río de Janeiro.

Hoy 22:09

La situación judicial y personal de la joven santiagueña Agostina Páez en Brasil sumó en las últimas horas un episodio de extrema gravedad. Así lo confirmó su abogado, el Dr. Sebastián Robles, quien reveló que personas desconocidas ingresaron a su departamento diciendo ser policías, aunque luego se comprobó que no pertenecían a ninguna fuerza de seguridad. El hecho ocurrió este lunes por la tarde y generó una profunda preocupación en su entorno y en las autoridades que siguen el caso.

En diálogo con Noticiero 7, Robles explicó que Agostina se encuentra en Río de Janeiro y que su causa ya está siendo acompañada por la Embajada Argentina, que tomó intervención formal y mantiene contacto permanente con la defensa. Además, se designó un abogado en Brasil que ejercerá la defensa técnica antes de que se produzca la acusación formal. El letrado remarcó que el proceso penal brasileño es distinto al argentino y que existe una fuerte incertidumbre sobre los plazos, que podrían extenderse desde algunos días hasta incluso un mes.

El abogado también detalló que Páez no tiene restringida su libertad ambulatoria, aunque sí pesa sobre ella una prohibición de salida del país hasta que avance la causa. En ese contexto, denunció que la joven atraviesa una situación emocional muy delicada: está sola en Brasil, recibió amenazas telefónicas y a través de redes sociales, y no cuenta con contención psicológica profesional. “Hoy tuvimos un hecho muy grave: le entraron al departamento personas que decían ser policías, pero en la comisaría le confirmaron que no existía ninguna orden ni procedimiento”, afirmó Robles.

Ante este escenario, la defensa presentará en las próximas horas un habeas corpus para solicitar que se morigere la medida cautelar y que Agostina pueda regresar al país y someterse al proceso, incluso de manera virtual si así se dispone. Mientras tanto, familiares y amigos ya se organizan para viajar a Brasil y acompañarla. “Está asustada, es una situación muy complicada”, concluyó el abogado.