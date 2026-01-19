Qué dijo Griselda Siciliani cuando le preguntaron si se separó de Luciano Castro

La pareja enfrenta rumores de crisis después de que salieran a la luz comprometedores audios del actor.

Griselda Siciliani y Luciano Castro enfrentan rumores de separación tras la supuesta infidelidad por parte del actor. Este lunes, la actriz sorprendió con su reacción al ser consultada por la crisis de pareja.

“Ustedes saben que no me gusta hablar de mi intimidad ni de la intimidad de nadie. Entonces, bueno, yo entiendo que podría contestar ‘sí’ y ‘no’, contestar las preguntas más escuetamente, pero quiero de verdad tomar una posición”, dijo al aire de Intrusos (América).

Acto seguido, sostuvo: “No es un tema que yo haya expuesto, entonces no quiero colaborar con la expansión de ese tema. Así que, si me disculpan, les mando un beso a todos, pero no quiero hablar”.

Uno de los cronistas fue al hueso: “¿Están separados?”. “No voy a hablar de nada y no voy a colaborar con este tema”, contestó. Y sumó: “No me gustaría aclarar nada, nunca me gusta aclarar nada. Ustedes digan lo que quieran, hagan lo que quieran, hay mucha gente a la que le gusta hablar de esto, a mí no”.

Consultada por las declaraciones de las personas que se refieren públicamente a su situación sentimental, aclaró: “No me molesta nada, porque yo mantengo mi posición, yo no hablo de mi intimidad, ni de la de nadie, no opino de nadie, así que les mando un beso enorme”.

Cómo está Luciano Castro después del escándalo de los audios y qué pasó con Griselda Siciliani

Luciano Castro quedó en el ojo de la tormenta luego de que circularan rumores de una nueva infidelidad. Este domingo, filtraron una foto del actor que da cuenta de su presente lejos de Griselda Siciliani.

“Castro hará unos días en el balneario ya sin Griselda. Lo que me cuentan es que se los veía siempre juntos por Rumenco, donde él alquila casa, superacaramelados hasta que él dio la nota, desde ahí no se la vio más y no sé si ella después pegó vuelta”, escribió Pochis, la dueña del perfil de Instagram gossipeame.