“Duele mucho”: el testimonio de un senegalés que denuncia discriminación cotidiana en Santiago del Estero

Laye mantuvo una entrevista con Noticiero 7 y contó lo que le toca vivir a diario.

Hoy 22:58

A partir del caso de Agostina Páez en Brasil, el debate sobre el racismo y la discriminación volvió a instalarse con fuerza en la agenda pública. En ese contexto, Noticiero 7 recogió el testimonio de Laye, un ciudadano senegalés que vive y trabaja desde hace años en Santiago del Estero, y que relató con crudeza situaciones de discriminación que asegura padecer a diario por el color de su piel.

Laye reside desde hace tres años en la ciudad de La Banda y contó que, si bien no puede generalizar, existen episodios de violencia verbal que lo marcan profundamente. “Hay gente que te discrimina y te odia y ni saben por qué te odian”, expresó, aunque también aclaró que se trata de una minoría.

Según relató, una persona que pasa habitualmente en moto por su lugar de trabajo lo insulta de manera reiterada con expresiones racistas. “Negro sucio… eso es lo que me dice siempre. Duele mucho porque yo soy africano, soy negro y soy orgulloso de ser negro como me hizo Dios”, afirmó.

Asimismo, Laye remarcó que no considera normal que una persona sea insultada solo por su color de piel. “Nadie elige cómo nacer. Dios hizo a uno negro, a otro blanco, pero somos iguales”, sostuvo. A pesar de estas situaciones, destacó el acompañamiento y el afecto que recibe de gran parte de la comunidad santiagueña, a la que definió como solidaria y respetuosa.

Con nacionalidad argentina, esposa bandeña y una hija nacida en Santiago del Estero, Laye aseguró sentirse “un santiagueño más”. “Tengo gente que es como mi familia acá. No me puedo quejar de Argentina. La mayoría de la gente es buena, los que discriminan son pocos”, señaló.