La respuesta de Donald Trump cuando le preguntaron si podría usar las fuerzas militares para tomar Groenlandia

El presidente de Estados Unidos también apuntó contra Noruega por no haber sido premiado con el Nobel de la Paz y criticó a los líderes europeos.

Hoy 18:52

“Sin comentarios”, fue la respuesta de Donald Trump cuando le preguntaron si usaría las fuerzas militares para tomar Groenlandia en una entrevista telefónica con NBC News este lunes.

La respuesta llega en medio de los esfuerzos del presidente de Estados Unidos para adquirir el territorio. De hecho, el sábado anunció que aplicará aranceles del 10% a Dinamarca y a otros siete países europeos, una medida que se mantendría vigente hasta que se logre un acuerdo para tomar el control de Groenlandia.

Donald Trump vinculó Groenlandia con su fracaso en ganar el Premio Nobel de la Paz el año pasado. Según reveló PBS, le envió un mensaje al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, en el que mezcló ambos temas y dejó en claro su enojo.

“Considerando que su país decidió no darme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido ocho guerras más, ya no siento la obligación de pensar puramente en la Paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para los Estados Unidos de América”, escribió el mandatario. El propio Støre confirmó que el mensaje es auténtico.

Además, descartó la idea de que el Gobierno de Noruega no tiene influencia sobre el premio. “Noruega lo controla totalmente a pesar de lo que dicen”, aseguró a NBC News.

Noruega figura entre los países alcanzados por los nuevos aranceles que Trump anunció y que, según él mismo publicó en sus redes sociales, empezarían a regir a partir del 1 de febrero.

El presidente estadounidense también apuntó contra los líderes europeos que rechazan sus esfuerzos de adquirir Groenlandia, que, según él, es fundamental para la seguridad nacional de Estados Unidos frente a amenazas externas.

“Europa debería centrarse en la guerra con Rusia y Ucrania porque, francamente, ya ven lo que les ha traído”, destacó Trump.