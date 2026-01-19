EEUU reclamó la liberación de los presos políticos en Venezuela y volvió a agradecer el apoyo de la Argentina

El embajador estadounidense, Peter Lamelas, publicó un mensaje en el que defendió la gestión de Trump.

Hoy 18:56

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, exigió la liberación de los presos políticos en Venezuela y volvió a agradecer el apoyo del gobierno de Javier Milei al operativo militar para capturar a Nicolás Maduro.

En ese sentido, el funcionario estadounidense aseguró que ambos países defienden un “Hemisferio Occidental seguro, libre y respetuoso de la soberanía de las naciones”.

“Bajo Maduro, Venezuela careció de verdadera soberanía. Ahora hay oportunidad de un futuro con autodeterminación real. Reafirmamos nuestro apoyo a la liberación de rehenes y presos políticos detenidos injustamente”, afirmó a través de su cuenta de X.

En el posteo, Lamelas reforzó: "La libertad y la justicia deben guiar nuestros esfuerzos en toda la región”.

El mensaje del funcionario cercano a Trump llega después de que Milei ratificara su respaldo a la política de Donald Trump sobre la situación en Venezuela. “Valoramos la decisión y determinación demostrada por el presidente Donald Trump y por todo su gobierno en las acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del terrorista narcodictador Nicolás Maduro”, enfatizó el Presidente durante su exposición en Paraguay, antes de la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

En su discurso, Milei reiteró el reclamo por la liberación del gendarme Nahuel Gallo y de “la totalidad de los presos políticos argentinos y de todos los presos políticos detenidos arbitraria e ilegalmente” en el territorio venezolano.