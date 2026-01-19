Ingresar
El tierno mensaje que Lali Espósito le dedicó a Pedro Rosemblat después de anunciar su compromiso

La cantante se mostró más enamorada que nunca y publicó un cariñoso posteo para su novio.

Hoy 19:10

Pedro Rosemblat cumple años este domingo, y Lali Espósito lo sorprendió con una especial publicación en sus redes sociales para celebrar la ocasión.

“Feliz cumple amor mío”, escribió la cantante junto a un video del periodista en el mar.

Luego, continuó el saludo con más historias. Primero, una selfie de ambos en el agua, y luego una foto de Pedro manejando. “Te amo”, le expresó.

Finalmente, Lali cerró la publicación con una foto un poco más jugada, donde se los ve abrazados, mientras que él está en cuero y ella en bikini.

Cabe destacar que la pareja está en su mejor momento, luego de anunciar su casamiento el jueves pasado.

