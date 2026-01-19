En vivo: Estudiantes e Ituzaingó chocan por los 32avos de la Copa Argentina

El Pincha, campeón del Clausura y del Trofeo de Campeones, juega este lunes a las 21.15 en el Florencio Sola.

En el estadio Florencio Sola, Estudiantes e Ituzaingó se cruzarán este lunes desde las 21.15 por los 32avos de final de la Copa Argentina. El equipo de Eduardo Domínguez, que cerró un 2025 soñado con dos títulos, buscará iniciar el nuevo año con el pie derecho frente a un rival que llega con ilusión y sin nada que perder.

El Pincha apunta a repetir en 2026 el gran nivel mostrado en el tramo final de la temporada pasada. Con la continuidad de Domínguez y la base del plantel campeona, el único refuerzo hasta el momento es Adolfo Gaich, quien ya se entrena con el grupo. En cuanto a salidas, Román Gómez fue vendido al Bahía, Cristian Medina está muy cerca de ser transferido al Botafogo y Lucas Alario no será tenido en cuenta.

Del otro lado estará Ituzaingó, recientemente ascendido a la Primera B tras dos años en la Primera C, que buscará dar el batacazo. El Verde viene de imponerse 5-3 por penales ante Sportivo Barracas en la final que le permitió subir de categoría y llega motivado para medirse ante un grande del fútbol argentino.

El equipo dirigido por Diego Herrero tendrá este cruce como una prueba de fuego antes del inicio de la liga, donde debutará frente a Deportivo Armenio, en condición de local. Con realidades distintas pero el mismo objetivo inmediato, Estudiantes e Ituzaingó abren una nueva llave de la Copa Argentina, un torneo que siempre deja lugar para las sorpresas.