Doblete de Nico Paz en la goleada del Como sobre Lazio por la Serie A

Hoy 19:22

Nico Paz atraviesa un momento brillante en la Serie A y volvió a ratificarlo este lunes con una actuación consagratoria. En el estadio Olímpico de Roma, el mediocampista de la Selección Argentina marcó un doblete en la contundente victoria del Como sobre Lazio por 3 a 0, resultado que sorprendió a propios y extraños.

El primer gol del volante llegó a los 23 minutos del primer tiempo, luego de una presión constante del Como en campo rival. Tras una pelota que quedó suelta en el área, Paz no dudó y sacó un potente zurdazo para marcar el 2-0, en un partido que había comenzado con el tanto tempranero de Martin Baturina.

El segundo golpe fue a comienzos del complemento y tuvo una cuota de lujo. Baturina, otra de las figuras, asistió de taco y dejó mano a mano al hispano-argentino, que definió de zurda y con precisión, sellando la goleada ante las Águilas. Minutos antes, Paz había tenido la chance de anotar su tercer gol, pero falló un penal a los 35’ de la primera parte, contenido por Ivan Provedel.

Con este doblete, Nico Paz alcanzó los 8 goles en el torneo, igualando la línea de Christian Pulisic como segundo máximo goleador de la Serie A. Por delante solo aparece Lautaro Martínez, con 11. Además, suma 6 asistencias, lo que lo lleva a 14 contribuciones directas en la temporada.

La victoria le permite al Como trepar al sexto puesto, con 37 puntos, y meterse en zona de clasificación a la UEFA Europa League. El equipo dirigido por Cesc Fàbregas sigue superando expectativas y confirma su gran presente, con Nico Paz como uno de los nombres propios del campeonato italiano.