Alerta y precaución por la crecida del río Dulce tras las intensas lluvias en la región

La situación genera preocupación en zonas ribereñas, señalaron las autoridades.

Hoy 20:08

El Gobierno de la Provincia emitió un comunicado de alerta ante la sensible crecida del río Dulce, como consecuencia de las persistentes lluvias registradas en Tucumán y en gran parte del territorio santiagueño. La situación genera preocupación en las zonas ribereñas, ya que se prevé que el mayor caudal llegue durante el transcurso de la tarde, por lo que se pide extremar las medidas de cuidado.

Según informaron desde la Subsecretaría del Agua, el incremento del nivel del río responde al importante volumen de precipitaciones caídas en la cuenca alta, lo que provoca una mayor descarga aguas abajo. En ese marco, las autoridades advirtieron sobre los riesgos que implica ingresar al cauce y remarcaron la necesidad de mantenerse alejados de las márgenes hasta que la situación vuelva a la normalidad.

crecida

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que, a través de los distintos organismos competentes, ya se están implementando acciones preventivas y se mantiene un monitoreo permanente del comportamiento del río Dulce. El objetivo es intervenir de manera inmediata ante cualquier eventualidad que pudiera poner en riesgo a la población o a la infraestructura.

Finalmente, el Gobierno reiteró el llamado a la responsabilidad individual y colectiva, solicitando a vecinos, pescadores y bañistas que respeten las recomendaciones oficiales. La prevención, remarcaron, es clave en este tipo de situaciones para evitar accidentes y garantizar la seguridad de todos mientras persista la crecida.