Un antecedente que vuelve a escena: del caso Candela Díaz al reciente episodio de Agostina Páez en Brasil

El nuevo caso que involucra a la abogada santiagueña Agostina Páez reactivó el recuerdo del episodio ocurrido meses atrás con la futbolista Candela Díaz, en ambos casos bajo acusaciones de racismo y con fuerte intervención de la Justicia brasileña.

Hoy 21:30

El reciente caso de Agostina Páez, la abogada e influencer santiagueña acusada de realizar gestos racistas en un bar de Río de Janeiro, volvió a poner en agenda un tema que ya había generado impacto meses atrás con otra comprovinciana: la futbolista Candela Díaz, jugadora de River Plate involucrada en un escándalo durante un torneo en Brasil.

El episodio de Páez ocurrió hace pocos días en un bar de Ipanema, donde, tras una discusión por el pago de la cuenta, un trabajador del lugar la denunció por insultos y gestos discriminatorios. La situación derivó en una rápida intervención policial y en medidas judiciales concretas: retención del pasaporte, colocación de una tobillera electrónica e impedimento para abandonar el país mientras avanza la investigación.

La causa se encuentra en plena etapa inicial y Páez deberá presentarse ante el juez Orlando Eliazaro Feitosa, con asistencia del Consulado argentino. Su defensa busca que se atenúe la medida cautelar para permitir su regreso a Santiago del Estero y continuar el proceso de manera virtual.

Este escenario remite a un antecedente ocurrido tiempo atrás, cuando la futbolista santiagueña Candela Díaz quedó involucrada en un caso de presunto racismo durante la Ladies Cup, en un partido disputado en San Pablo frente a Gremio. En aquel episodio, ocurrido el 20 de diciembre de 2024, las imágenes televisivas mostraron a la jugadora realizando gestos que derivaron en una denuncia y en la detención de cuatro futbolistas argentinas.

A diferencia del caso actual, la situación de Díaz se extendió durante semanas: las jugadoras pasaron las fiestas detenidas, recuperaron la libertad de manera condicional y permanecieron más de 50 días en Brasil, sin poder regresar al país ni retomar con normalidad sus carreras deportivas.

Aunque los hechos se produjeron en contextos distintos —uno deportivo y otro social—, ambos casos exhiben una línea de acción firme por parte de la Justicia brasileña frente a conductas calificadas como racistas, con sanciones inmediatas y un fuerte impacto personal y profesional para las personas involucradas.

El caso de Páez, aún en desarrollo, reabre el debate y revive el antecedente de Candela Díaz como un ejemplo cercano de las consecuencias legales que este tipo de situaciones puede acarrear en Brasil, incluso para ciudadanos extranjeros.