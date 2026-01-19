La Cancillería argentina expresó sus condolencias por el trágico accidente ferroviario en España

La Cancillería manifestó su solidaridad con el gobierno y el pueblo español tras el siniestro ocurrido en Adamuz, que dejó al menos 40 muertos y decenas de heridos.

Hoy 21:35

La Cancillería argentina transmitió este lunes sus condolencias al Reino de España tras el grave accidente ferroviario registrado en el municipio de Córdoba, que ocasionó la muerte de al menos 40 personas y mantiene a decenas de heridos bajo atención médica. El Ministerio de Relaciones Exteriores argentino, encabezado por Pablo Quirno, expresó su solidaridad con el gobierno español y las familias afectadas, en un gesto que refuerza los lazos históricos entre ambos países en momentos de conmoción.

El accidente, que tuvo lugar la tarde del domingo en la localidad de Adamuz, sacudió a la sociedad española y generó una ola de reacciones nacionales e internacionales. Las autoridades informaron que el siniestro involucró a dos trenes de alta velocidad, el Iryo y el Alvia, y provocó escenas de angustia entre los pasajeros, así como una compleja operación de rescate y atención médica que aún continúa. Según los reportes oficiales, 41 personas permanecen hospitalizadas en diversos centros sanitarios, de las cuales 12 —incluyendo un menor de edad— se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos.

La República Argentina manifestó su “más profunda solidaridad al Reino de España y su pueblo ante el trágico accidente ferroviario ocurrido el día de ayer en el municipio de Córdoba”. En el comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, se lamentaron las víctimas fatales y se expresó acompañamiento “con pesar a sus familias y seres queridos en este difícil momento”. El mensaje, publicado a través de los canales oficiales, se suma a las expresiones de apoyo internacional recibidas por las autoridades españolas en las últimas horas.

La investigación preliminar sobre las causas del siniestro está en marcha y se centra en una rotura detectada en un tramo de la vía férrea por la que circulaba el tren Iryo. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, señaló en entrevistas televisivas que aún es temprano para vincular de manera concluyente esta rotura con el descarrilamiento que desencadenó la tragedia. “Determinar en este momento que hay un problema de soldadura es totalmente inviable”, afirmó Puente en declaraciones recogidas por el programa Malas Lenguas de La 2.

De acuerdo con los datos disponibles, el descarrilamiento se produjo en el octavo vagón del tren Iryo, que circulaba por un tramo recto de la vía. A raíz del incidente, los dos últimos vagones del Iryo invadieron la vía contigua, lo que provocó que, veinte segundos más tarde, un tren Alvia que se desplazaba por esa vía colisionara con ellos. Como resultado del impacto, los dos primeros vagones del Alvia cayeron por un terraplén de cuatro metros de altura. Los equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar para evacuar a los heridos y recuperar los cuerpos de las víctimas mortales.

El presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Iñaki Barrón, explicó en una entrevista con el canal 24H de RTVE que la principal hipótesis apunta a la “interacción entre la vía y el tren” como posible origen del descarrilamiento. Barrón subrayó que “hay muchas cosas que intervienen” en esa interacción, la cual, aunque minúscula, es “crítica y fundamental” para la seguridad ferroviaria. Según el funcionario, todo apunta a que el desencadenante del siniestro se produjo en ese punto de contacto entre el vehículo y la infraestructura.

La investigación identificó varias roturas a lo largo de doscientos metros de vía en la zona del accidente, entre ellas una de grandes dimensiones justo en el lugar donde se presume que comenzó el descarrilamiento.

El accidente ha sido catalogado por las autoridades como una circunstancia “totalmente infrecuente” en la operativa ferroviaria, debido a que el descarrilamiento se produjo en un tramo recto y por uno de los vagones centrales del convoy Iryo, lo que no suele corresponderse con los patrones habituales de este tipo de siniestros.

El Ministerio de Relaciones Exteriores argentino reiteró su compromiso con el acompañamiento en situaciones de emergencia internacionales y llamó a la comunidad residente en España a seguir las indicaciones de las autoridades locales. El mensaje de solidaridad del gobierno argentino se suma al respaldo expresado por otros países y organizaciones internacionales que han transmitido su pesar por lo ocurrido en Córdoba.