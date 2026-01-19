El castillo francés: una joya olvidada que guarda la huella europea en Santiago del Estero

Un informe de Noticiero 7 rememora lo que se conoce como el Castillo de María.

En la localidad de La Abrita, a pocos kilómetros de la ciudad Capital, se levanta una de las construcciones más singulares y enigmáticas de la historia santiagueña: el llamado “castillo francés” o “castillo de María”. Se trata de una edificación que remite directamente a la arquitectura europea de principios del siglo XX y que conserva una rica trama histórica ligada a la llegada de inversores extranjeros a la provincia. Así lo refleja un informe especial de Noticiero 7.

La construcción del castillo se inscribe en un contexto clave: el año 1900, una etapa de transición que marcó el final de la era de las carretas y el inicio de la modernidad en términos económicos, sociales y productivos. En ese período, el ferrocarril comenzó a reemplazar los antiguos caminos y Santiago del Estero empezó a captar la atención de capitales europeos.

Junto a los datos históricos, el castillo también arrastra mitos y leyendas que forman parte del imaginario provincial. Entre ellos, versiones sobre tragedias personales, desamores y supuestos suicidios, una constante que, según los historiadores, responde a una tradición pesimista en la historiografía santiagueña. Sin embargo, más allá de los relatos, el castillo de María sigue siendo un testimonio silencioso de una época de grandes transformaciones y del paso de extranjeros que apostaron por Santiago del Estero y dejaron una huella imborrable en su historia.