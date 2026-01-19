Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 ENE 2026 | 22º
X
Somos Deporte

Central Córdoba pone a la venta las entradas para el debut ante Gimnasia de Mendoza

El Ferroviario recibirá al Lobo mendocino por la 1.ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional en el Estadio Único Madre de Ciudades, y ya se conocieron días, horarios y precios para la compra de entradas.

Hoy 22:39

Comenzó oficialmente la venta de entradas para el partido que disputarán Central Córdoba y Gimnasia y Esgrima de Mendoza, correspondiente a la fecha inaugural del Torneo Apertura de la LPF. El encuentro se jugará el jueves 22 de enero en el Madre de Ciudades, y la dirigencia del Ferro ya puso a disposición los tickets tanto de manera online como presencial.

La venta online estará habilitada desde el martes 20 a través del sitio oficial www.cacentralcordoba.com, mientras que la venta presencial se realizará en Ferromanía para socios y no socios el martes 20 y miércoles 21 de 09:00 a 21:00, y el jueves 22 de 09:00 a 17:00. Además, el mismo día del partido habrá venta en el estadio, desde las 18:00 hasta el inicio del encuentro, en las boleterías del Sector Sur.

En cuanto a los socios, aquellos que tengan la cuota de enero al día podrán ingresar sin cargo a Platea Este y Popular Norte. Quienes deseen acceder a Platea Oeste deberán abonar un plus, ya sea por boletería o vía web, siendo esta la única ubicación disponible para socios con pago adicional. La cuota social para acceder al beneficio podrá abonarse hasta el miércoles 21 a las 12:00.

Respecto a los precios, los socios en Platea Oeste abonarán $10.000 los mayores y $5.000 los menores. Para no socios, la Popular costará $30.000 (mayores), $7.500 (menores) y $15.000 (jubilados). La Platea Este tendrá un valor de $35.000 para mayores y $15.000 para menores, mientras que la Platea Oeste será de $40.000 y $20.000, respectivamente. Central Córdoba se prepara para un estadio colmado en su estreno en el campeonato.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Hombre murió durante una reunión familiar y hallaron cocaína entre sus pertenencias
  2. 2. Recibió una descarga fatal cuando manipulaba una conexión clandestina a la red de baja tensión
  3. 3. El tiempo para este lunes 19 de enero en Santiago del Estero: anuncian una máxima de 30º y probables chaparrones en la mañana
  4. 4. Aumentan a 39 los muertos y hay más de 100 heridos por el choque de trenes en el sur de España
  5. 5. El consulado argentino interviene en el caso de la abogada Agostina Páez
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT