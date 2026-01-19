Bill Gates advierte sobre la inteligencia artificial: “Es lo que más cambiará la sociedad de todo lo que creó el ser humano”

En su primer posteo del blog en 2026, el cofundador de Microsoft aseguró que la inteligencia artificial transformará el empleo, la economía y la vida cotidiana. Alertó sobre riesgos como el bioterrorismo y pidió prepararse para un cambio histórico en el mercado laboral.

Hoy 23:11

Bill Gates volvió a encender el debate global sobre la inteligencia artificial. En la primera publicación de su blog en 2026, el cofundador de Microsoft afirmó que la IA ocupa un lugar único en la historia de la humanidad: “De todas las cosas que los humanos han creado, la inteligencia artificial es la que más cambiará la sociedad”.

Según el empresario, el avance acelerado de esta tecnología ya está mostrando efectos concretos y obliga a gobiernos, empresas y ciudadanos a repensar cómo gestionar los riesgos y cómo prepararse para una transformación profunda del mundo del trabajo.

El impacto de la inteligencia artificial en el empleo: los próximos cinco años serán clave

Gates advirtió que el mercado laboral será uno de los ámbitos más afectados. “Ya estamos empezando a ver el impacto de la inteligencia artificial en el empleo, y creo que este impacto aumentará en los próximos cinco años”, sostuvo.

En ese marco, remarcó que 2026 debe ser un punto de inflexión para anticipar cambios, discutir políticas públicas y analizar cómo distribuir la riqueza en un escenario donde la automatización y los sistemas inteligentes tendrán un rol cada vez más central.

También señaló que estos debates no serán iguales en todos los países y que las respuestas variarán según las posturas políticas, económicas y sociales de cada gobierno.

Menos horas de trabajo y nuevos modelos laborales: los escenarios que plantea Gates

El fundador de Microsoft explicó que la IA permitirá producir más bienes y servicios con menos mano de obra. Esto, según su visión, abre la puerta a distintos escenarios: desde la reducción de la semana laboral hasta posibles restricciones al uso de inteligencia artificial en ciertos sectores.

No obstante, advirtió que el principal desafío será prever cómo estos cambios impactarán en la demanda y en la creación de nuevos empleos.

Las cualidades humanas que serán decisivas en la era de la inteligencia artificial

Lejos de un enfoque apocalíptico, Gates se mostró optimista y destacó dos capacidades humanas fundamentales para atravesar esta nueva etapa tecnológica.

“La primera es nuestra habilidad para anticiparnos a los problemas y prepararnos para ellos, asegurando que los nuevos descubrimientos beneficien a todos. La segunda es nuestra capacidad de cuidarnos unos a otros”, expresó.

Para Gates, estas virtudes, presentes a lo largo de la historia, serán clave para que la revolución de la inteligencia artificial se traduzca en progreso real.

Por qué la inteligencia artificial no es una innovación tecnológica más

Uno de los puntos centrales de su análisis es que la IA no tiene un techo claro. A diferencia de otras grandes invenciones, Gates considera que no existe un límite definido para su desarrollo ni para el nivel de sofisticación que podrían alcanzar los sistemas inteligentes y los robots humanoides.

Incluso frente a predicciones fallidas sobre la llegada de la llamada “inteligencia artificial general”, sostuvo que el avance tecnológico “no se estancará antes de superar los niveles humanos”.

Bioterrorismo y desempleo: los dos grandes riesgos de la próxima década

Entre las principales amenazas globales, Gates identificó dos ejes: el uso malicioso de la inteligencia artificial y la disrupción del empleo.

Alertó que un riesgo incluso mayor al de una pandemia natural es que una organización no gubernamental utilice herramientas de IA de código abierto para desarrollar “un arma bioterrorista”.

En ese punto, recordó su conferencia TED de 2015, cuando anticipó el peligro de una gran pandemia, y lamentó que la falta de preparación haya provocado “un sufrimiento humano drásticamente mayor” durante el COVID-19.

El ejemplo histórico que respalda la visión de Bill Gates sobre la IA

Para sostener su postura, Gates recurrió a antecedentes históricos. Señaló que cuando una tecnología reduce de forma significativa los costos, la demanda crece y los mercados se expanden.

Como ejemplo citó a la informática: “Es un buen caso histórico de cómo la baja de costos impulsó el crecimiento del mercado en general”. En esa línea, explicó que si la inteligencia artificial duplica la eficiencia de los desarrolladores, la programación será más barata y se generará una mayor demanda de software.