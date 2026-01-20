Mitre suma rodaje con un nuevo amistoso ante San Martín de Tucumán

El Aurinegro volverá a presentarse este martes 20, desde las 8 de la mañana, cuando enfrente al Santo en se segundo amistoso de pretemporada.

Hoy 01:21

Mitre continúa con su preparación y este martes tendrá una nueva prueba futbolística. Desde las 8, el conjunto santiagueño se medirá ante San Martín de Tucumán en el estadio Dres. Castiglione, en lo que será otro ensayo clave para seguir ajustando piezas de cara al arranque de la temporada.

El equipo dirigido por Carlos Mayoe viene de disputar su primer amistoso frente a Sarmiento de La Banda, donde se registraron dos empates: 0 a 0 y 1 a 1, en una jornada que dejó buenas sensaciones y permitió empezar a evaluar rendimientos individuales y colectivos.

Más allá de los amistosos, el foco ya está puesto en el debut oficial. Por la Zona A, Mitre debutará como visitante el 14 de febrero ante All Boys, en principio desde las 17, en un duelo que aparece como una primera prueba exigente. El Aurinegro buscará arrancar sumando fuera de casa y acomodarse rápido en una zona que promete ser muy competitiva desde el inicio.