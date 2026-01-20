Quimsa busca volver al triunfo ante San Martín de Corrientes en el Ciudad

La Fusión intentará dejar atrás la derrota ante Regatas y recuperar regularidad en la Liga Nacional de Básquet, frente a un rival directo en la tabla como San Martín de Corrientes.

Hoy 01:32

Quimsa vuelve a la acción en la Liga Nacional esta noche desde las 22:10 cuando reciba en el estadio Ciudad a San Martín de Corrientes en busca de la recuperación en el certamen.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

La Fusión llega a este compromiso con la necesidad de reencontrarse con la victoria. El equipo santiagueño viene de caer en un ajustado final por 70 a 69 ante Regatas, en un partido que se le escapó por detalles y que volvió a reflejar su andar irregular en la temporada. Con ese resultado, la Fusión se ubica en la 12ª posición, con un registro de 10 triunfos y 9 derrotas.

El conjunto dirigido por Leandro Ramella sabe que es momento de afirmarse en el certamen. Más allá de los buenos pasajes de juego mostrados en varios encuentros, Quimsa todavía no logra sostener un nivel constante y necesita empezar a sumar de manera consecutiva para escalar posiciones y meterse de lleno en la pelea.

Enfrente estará San Martín de Corrientes, que atraviesa una situación similar. El equipo correntino se encuentra 13º, apenas un escalón por debajo de la Fusión, con 8 victorias y 10 caídas. Además, viene de perder en La Banda ante Olímpico por 77-64, resultado que lo dejó con sed de revancha.