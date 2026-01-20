Real Madrid recibe a Mónaco con la obligación de volver al triunfo en la Champions

En el Santiago Bernabéu, el Real Madrid enfrentará a Mónaco este martes desde las 17, por la séptima fecha de la fase liga de la Champions League, con la necesidad de recuperarse tras la caída ante el Manchester City.

El Real Madrid buscará dejar atrás el tropiezo europeo y reencontrarse con la victoria en su casa. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa, que cuenta con el argentino Franco Mastantuono, suma 12 puntos en la Champions gracias a cuatro triunfos y dos derrotas, y se mantiene bien posicionado de cara a la recta final de la fase liga. En el plano local, viene de vencer 2-0 a Levante y es segundo en La Liga con 48 unidades, a solo un punto de Barcelona.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El Merengue atraviesa un proceso de reacomodamiento tras la salida de Xabi Alonso, con Arbeloa intentando imprimir su sello en un calendario exigente. En ese contexto, el duelo ante los franceses aparece como una buena oportunidad para recuperar confianza y afirmarse en el certamen continental. En las últimas horas, además, el histórico José Mourinho fue contundente al asegurar que no volverá a dirigir al club.

Por su parte, Mónaco llega con un presente irregular pero con ilusión de dar el golpe en Madrid. En la Ligue 1 marcha noveno, a 20 puntos del líder, y ganó apenas 4 de los últimos 11 partidos. Sin embargo, en la Champions viene de un triunfo 1-0 ante Galatasaray, suma 9 puntos y se encuentra en zona de playoffs, por lo que intentará aprovechar cualquier distracción del local.

El choque en el Bernabéu promete intensidad y necesidad de ambos lados: el Real Madrid quiere ratificar su candidatura y Mónaco sueña con un resultado que lo acerque a la clasificación.