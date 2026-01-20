El Inter de Lautaro se mide ante el poderoso Arsenal por la Champions League

Juegan en San Siro en el marco de la 7ª fecha con el objetivo de asegurar la clasificación a los octavos de final.

En San Siro, Inter de Milán y Arsenal protagonizarán el partido destacado de la jornada, con la clasificación a los octavos de final como gran objetivo, se enfrentan desde las 17.

El Inter de Milán llega al cruce con un presente sólido y confiable. Líder de la Serie A, el equipo de Cristian Chivu acumula más de cinco partidos sin derrotas y se apoya en un funcionamiento colectivo firme y en el gran momento de Lautaro Martínez, referente ofensivo del Nerazzurro. En casa, los italianos buscarán imponer su jerarquía para dar un paso clave en su camino europeo.

Del otro lado aparece un Arsenal que atraviesa una etapa de consolidación en la Premier League. El conjunto de Mikel Arteta lidera su liga y suma once encuentros invicto, con un plantel joven pero altamente competitivo. Además, los Gunners son los únicos que ganaron todos sus partidos en la fase regular de esta Champions, y ahora intentarán hacerse fuertes fuera de Londres para sellar su boleto a la próxima instancia.

Como antecedente cercano, hay un dato que no pasa desapercibido: la última visita del Arsenal a San Siro terminó en victoria del Inter por 1-0, con gol de Hakan Çalhanoğlu de penal. Un detalle que alimenta la expectativa de un duelo intenso, parejo y de alto nivel, a la altura del regreso de la Champions League.