El Tottenham de Romero se juega la clasificación ante el Borussia Dortmund en la Champions League

Se enfrentarán desde las 17 en un choque determinante en la pelea por meterse en la fase de eliminación directa.

Hoy 01:53

La UEFA Champions League regresa este martes con uno de los partidos más atractivos de la fecha 7 de la nueva fase de liga. En Londres, Tottenham y Borussia Dortmund se enfrentarán desde las 17 en un choque determinante en la pelea por meterse en la fase de eliminación directa.

El Tottenham Hotspur Stadium será escenario de un cruce que promete intensidad, vértigo y tensión táctica. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar para consolidar su lugar en la tabla general y dar un paso firme rumbo a los octavos de final, en lo que aparece como una verdadera prueba de carácter para sus aspiraciones europeas.

El conjunto inglés, dirigido por Thomas Frank, intentará hacerse fuerte en casa para dejar atrás las dudas que arrastra en el plano local. Si bien en la Champions viene de una sólida victoria 3-0 ante Slavia Praga, en la Premier League su andar es irregular: cayó 2-1 ante West Ham y quedó eliminado de la FA Cup frente a Aston Villa. Con nombres importantes como Micky van de Ven, los Spurs buscarán reconciliarse con su gente y demostrar que su propuesta ofensiva puede competir a nivel continental.

Del otro lado, el Borussia Dortmund llega con un presente más estable. El equipo de Niko Kovac atraviesa un buen momento en la Bundesliga, donde venció 3-2 a St. Pauli y goleó 3-0 a Werder Bremen. En Champions igualó 2-2 ante Bodø/Glimt, pero mantiene números ofensivos destacados, con un promedio superior a tres goles por partido y una precisión de pases del 87%. Su punto a corregir sigue siendo la solidez defensiva, un aspecto que puede ser clave en un partido de este calibre.

Con planteles jóvenes y ambiciones altas, Tottenham y Dortmund se juegan mucho más que tres puntos. Un triunfo puede acomodarlos en la zona alta y evitar el desgaste de los playoffs, en una noche que promete ser a puro fútbol europeo.

Datos del partido