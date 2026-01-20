Hackearon el WhatsApp de un empleado público y le robaron $500 mil

Lo sufrieron dos familiares del afectado a quienes los delincuentes les vendieron herramientas que nunca entregaron.

Hoy 06:21

Un empleado público denunció haber sido víctima de una doble estafa iniciada a través de redes sociales, que incluyó la compra ficticia de herramientas y el hackeo de su cuenta de WhatsApp, desde donde delincuentes solicitaron dinero por un monto cercano a los $500.000.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con fuentes policiales, la denuncia fue radicada por C.H.C., de 53 años, domiciliado en el barrio Primera Junta, ante personal del Departamento de Delitos Económicos.

Según relató el damnificado, el 14 de enero detectó en Facebook una atractiva oferta de herramientas. Tras contactarse con el supuesto vendedor, acordó la compra de una hormigonera y una carretilla por $300.000, a lo que se sumó un costo adicional de $50.000.

Como el oferente manifestó no contar con billetera virtual, convinieron que el pago se realizara mediante un código para ser abonado en un local de servicios de pago. Concretada la operación por un total de $350.000, el denunciante indicó que luego recibió una llamada telefónica en la que le solicitaron proporcionar una serie de dígitos que aparecieron en la pantalla de su celular.

Al acceder a lo requerido, el hombre perdió el control total de su dispositivo, tras lo cual los supuestos vendedores interrumpieron toda comunicación.

Horas más tarde, personas de su entorno le informaron que desde su cuenta de WhatsApp se estaban solicitando sumas de dinero. La situación se agravó cuando dos familiares suyos —residentes en los barrios Los Flores (sector 90 Viviendas) y Primera Junta— habrían transferido $350.000 y $150.000, respectivamente.

En este contexto, personal policial trabaja en la reconstrucción del recorrido del dinero, tanto en relación con la estafa por la compra de herramientas, como con las transferencias ilegales solicitadas desde el WhatsApp intervenido.