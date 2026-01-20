Incautan en La Banda más de 900 kilos de hojas de coca durante un control vial

El procedimiento se realizó sobre la Ruta Provincial Nº 2, a la altura del paraje Saladillo. Los dos ocupantes del vehículo quedaron supeditados a la causa, mientras que la carga fue secuestrada por orden judicial.

Hoy 06:25

Durante la jornada de ayer, minutos después del mediodía, se desplegó un operativo policial de envergadura sobre la Ruta Provincial Nº 2, en el departamento Alberdi, que culminó con el secuestro de 924,24 kilogramos de hoja de coca, sustancia considerada precursor para la elaboración de cocaína.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Muralla Norte, quienes interceptaron una camioneta Renault Alaskan, color blanco, doble cabina, equipada con una carpa negra, en la que se transportaba una importante cantidad de la mercadería.

El operativo se inició alrededor de las 11.30, cuando el personal policial que realizaba controles preventivos en la zona detuvo la marcha del rodado. En su interior se movilizaban dos hombres, de 42 y 37 años, uno de ellos con domicilio en la provincia de Jujuy.

Ambos manifestaron que se dirigían a la ciudad de La Banda y que trasladaban hojas de coca, lo que motivó una inspección más exhaustiva del vehículo. Con la presencia de un testigo hábil, los uniformados procedieron a revisar la camioneta, hallando numerosos bultos tanto en la caja como dentro de la carpa, situación que despertó sospechas.

Ante ello, se dio inmediata intervención al Juzgado Federal Nº 2, que autorizó la requisa del rodado y el secuestro de la carga. Ya en sede policial, tras el pesaje oficial, se confirmó que se trataba de 41 bultos con un peso total de 924,24 kilos de hojas de coca.

Además, en el marco del procedimiento se realizó una inspección con canes adiestrados, aunque no se detectó la presencia de otros estupefacientes. Los ocupantes del vehículo quedaron a disposición de la Justicia Federal, mientras continúan las actuaciones de rigor.