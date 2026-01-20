El tiempo para este martes 20 de enero en Santiago del Estero: se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y sin lluvias

Según el Servicio Meteorológico Nacional, este martes 20 de enero se espera una jornada estable, con temperaturas moderadas y presencia de vientos intensos durante la mañana y la tarde.

Hoy 01:54

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 20 de enero Santiago del Estero tendrá una jornada con cielo parcialmente nublado durante todo el día, sin probabilidad de precipitaciones.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La temperatura mínima prevista es de 20 grados, mientras que la máxima alcanzará los 30 grados, configurando un día templado en comparación con jornadas anteriores. No se esperan lluvias, aunque el organismo advierte sobre la posible presencia de vientos fuertes, especialmente durante la mañana y la tarde, lo que podría generar una sensación térmica variable.

En cuanto al pronóstico extendido, el SMN anticipa que el miércoles se registrará un marcado ascenso de la temperatura, con una máxima de 35 grados y una mínima de 22. Para esa jornada se prevé cielo nublado durante todo el día, sin probabilidades de lluvias en la provincia.

Las condiciones climáticas indican, así, un inicio de semana con tiempo estable, aunque con un rápido aumento del calor hacia mitad de semana en la capital santiagueña y zonas aledañas.