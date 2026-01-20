La Policía secuestró más de 900 kilos de hojas de coca durante un control en la frontera norte

La Muralla Norte asestó un duro golpe al narcotráfico. El procedimiento se realizó sobre la Ruta Provincial Nº 2, a la altura del paraje Saladillo, departamento Alberdi.

Hoy 08:20

Un importante procedimiento policial se llevó a cabo este sábado, cerca del mediodía, sobre la Ruta Provincial Nº 2, a la altura del paraje Saladillo, departamento Alberdi. Efectivos del puesto de control de la Frontera Norte interceptaron una camioneta que transportaba una gran cantidad de hojas de coca.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El operativo se realizó alrededor de las 11:30, cuando personal policial que custodia la Frontera Norte, en el marco de recorridos preventivos, detuvo la marcha de una camioneta Renault Alaskan blanca, doble cabina, con carpa negra. En el vehículo se desplazaban dos hombres de 42 y 37 años. Uno de ellos, domiciliado en la provincia de Jujuy, manifestó a los efectivos que transportaban hojas de coca con destino a la ciudad de La Banda.

Ante esta declaración, los policías solicitaron la presencia de un testigo y requirieron al conductor que, de manera voluntaria, procediera a la apertura de la caja del rodado, donde se constató la existencia de numerosos bultos. Frente a esta situación, se dio intervención al Juzgado Federal N.º 2, desde donde se ordenó la requisa completa del vehículo. Al comprobarse la magnitud del cargamento, el procedimiento fue trasladado a la base operativa.

Ya en sede policial, se estableció que el cargamento estaba compuesto por 41 bultos, con un peso total de 924,24 kilogramos de hojas de coca. Posteriormente, se verificó que tanto los ocupantes como el vehículo no registraban impedimentos legales. Con los resultados obtenidos, se consultó nuevamente a la magistratura interviniente, que dispuso que los ocupantes continúen en libertad ambulatoria y que el vehículo sea entregado a su titular, mientras que el cargamento permanezca secuestrado.

Asimismo, se ordenó que personal de la Subcomisaría de El Mojón continúe con las diligencias correspondientes.