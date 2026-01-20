Zoe Saldaña agradeció a los directores que la llevaron a convertirse en la actriz más taquillera del cine

La actriz alcanzó el primer puesto del ranking histórico de recaudación tras el éxito de Avatar: Fuego y ceniza, agradeció a los directores que marcaron su carrera y destacó el rol del público en un logro que ya supera los 16.800 millones de dólares en taquilla mundial.

Zoe Saldaña expresó su agradecimiento a los directores responsables de las producciones más exitosas de su carrera, que la posicionaron como la actriz más taquillera de la historia del cine, según la recaudación global de las películas en las que participó.

La carrera de Saldaña se caracteriza por la constancia y el crecimiento sostenido. Su debut televisivo se produjo en 1999, con participaciones especiales en la serie Ley y orden. Al año siguiente llegó al cine con El ritmo del éxito, inicio de una trayectoria que incluiría títulos de alto impacto comercial como La terminal, la saga Avatar, Star Trek, y las franquicias de Los Vengadores y Guardianes de la Galaxia.

Tras casi tres décadas de actividad, la actriz superó el récord que hasta entonces ostentaba Scarlett Johansson, convirtiéndose oficialmente en la intérprete con mayor recaudación acumulada en la historia del cine. El hito se consolidó tras el éxito de “Avatar: Fuego y ceniza”, que impulsó el total de su filmografía a 16.859 millones de dólares en taquilla mundial.

Luego de conocerse el logro, Saldaña publicó un video en su cuenta de Instagram, donde agradeció a los cineastas que confiaron en ella para encabezar grandes producciones. En particular, mencionó a J.J. Abrams, Joe y Anthony Russo, James Gunn y destacó especialmente a James Cameron, con quien trabajó por primera vez en Avatar (2009).

“Gracias por creer en mi potencial, por ver en mí algo que yo no siempre veía y por impulsarme a dar lo mejor en cada proyecto”, expresó la actriz, al referirse al director canadiense. Además, señaló que la visión y la guía de Cameron influyeron no solo en su trabajo en pantalla, sino también en su desarrollo artístico.

Saldaña también dedicó palabras de reconocimiento al público que la acompañó a lo largo de su carrera, subrayando que el apoyo sostenido de los espectadores fue un factor clave para alcanzar este récord. “Nada de esto habría sido posible sin el respaldo constante de quienes siguen mi trabajo”, manifestó.

Si bien celebró el logro, la actriz expresó su deseo de que el récord sea superado en el futuro y que la próxima persona en alcanzar esa marca sea otra mujer, destacando la importancia de la representación femenina en la industria.

Un récord difícil de alcanzar

El liderazgo de Saldaña en el ranking de taquilla se explica en gran medida por su participación en franquicias de alcance global, especialmente la saga Avatar, ambientada en el universo de Pandora. A esto se suma su presencia en el Universo Cinematográfico de Marvel y en Star Trek, producciones de fuerte impacto internacional.

De cara al futuro, la actriz continuará vinculada a la franquicia de James Cameron, que tiene previstas nuevas entregas: “Avatar 4”, programada para 2029, y “Avatar 5”, con estreno estimado en 2031, lo que refuerza la proyección de su posición en la cima de la taquilla mundial.