Sophie Turner reveló un problema de salud crónico durante su preparación para "Tomb Raider"

La actriz reveló que durante el exigente entrenamiento para interpretar a Lara Croft detectó una afección crónica en la espalda, que ahora podrá tratar mientras avanza la producción de la nueva serie de Tomb Raider.

Hoy 06:57

La actriz Sophie Turner descubrió un problema de salud crónico mientras se preparaba físicamente para interpretar a Lara Croft en la nueva serie de Tomb Raider, que será producida para Prime Video y creada por Phoebe Waller-Bridge.

Turner encara un 2026 marcado por el inicio del rodaje de la esperada adaptación, aunque su preparación comenzó mucho antes. Si bien recientemente se la vio por primera vez con el vestuario del icónico personaje, la actriz explicó que lleva más de un año entrenando intensamente para un papel que representa un desafío clave en su carrera.

En una entrevista con The Julia Cunningham Show, Turner detalló la exigencia del entrenamiento físico al que se sometió para asumir el rol que anteriormente interpretaron Angelina Jolie y Alicia Vikander. Según contó, el régimen incluyó ocho horas diarias de entrenamiento, cinco días a la semana, desde febrero de 2025.

Fue en ese proceso cuando la actriz tomó conocimiento de una condición médica que desconocía. “Descubrí que tengo un problema crónico en la espalda”, señaló. A pesar de lo complejo de la situación, Turner explicó que el diagnóstico le permitirá tratar la afección a tiempo y evitar que se agrave en el futuro.

Durante la entrevista, la actriz remarcó que este nivel de exigencia física es nuevo para ella, ya que anteriormente no realizaba entrenamientos de este tipo. Incluso se refirió a su paso por Game of Thrones, donde interpretó a Sansa Stark, y aclaró que aquel rol no demandaba una preparación física comparable.

Sophie Turner como Lara Croft

“En ese personaje yo era la que recibía los golpes, no la que los daba”, explicó Turner, al tiempo que destacó que el aprendizaje físico fue una experiencia completamente distinta para su carrera.

La serie Tomb Raider aún no tiene fecha exacta de estreno, pero está previsto que llegue a Prime Video en 2027, una vez finalizado el rodaje y la etapa de postproducción.