Crece la tensión: Trump publicó una imagen suya poniendo la bandera de Estados Unidos en Groenlandia

El presidente norteamericano subió a su red social Truth Social una imagen generada con IA en la que se lo ve conquistar Groenlandia. También difundió otra foto donde se ve un mapa con sus “dominios”.

Hoy 08:03

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este martes en su cuenta de Truth Social una imagen en la que aparece poniendo la bandera estadounidense en el territorio de Groenlandia.

En la misma, el mandatario aparece acompañado por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, y se ve un cartel que dice “GROENLANDIA - TERRITORIO DE ESTADOS UNIDOS EST. 2026”.

Por otro lado, Trump difundió otra foto en la que se lo ve reunido con líderes europeos en el Despacho Oval, donde se ve un mapa detrás que muestra a Estados Unidos, Canadá, Groenlandia y Venezuela bajo la bandera estadounidense.

Trump no incluyó algún texto explicativo en ninguna de las imágenes.

Además, el presidente norteamericano informó también que mantuvo una conversación telefónica con Mark Rutte, secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), sobre Groenlandia. "Como él expresó a todo el mundo, de manera muy clara, Groenlandia es imprescindible para la seguridad nacional y mundial. No hay vuelta atrás, ¡en eso todos estamos de acuerdo!", escribió.