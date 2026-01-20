Alerta en Tucumán por la crecida de dos ríos que ponen en riesgo a una villa turística

Las autoridades de San Pedro de Colalao siguen de cerca la situación de los ríos Tacanas y Tipas con el objetivo de anticipar cualquier escenario de riesgo y resguardar la seguridad de la población y de los turistas que llegaron al lugar por las vacaciones.

Hoy 08:06

Las autoridades de San Pedro de Colalao mantienen un estado de alerta preventiva ante el aumento del caudal de los ríos Tacanas y Tipas, cuya crecida fue registrada en las últimas horas como consecuencia de las condiciones climáticas.

La situación es seguida de manera permanente por la Comuna local, en un trabajo coordinado con la Policía, Defensa Civil y el Ministerio del Interior.

Según se informó oficialmente, los equipos de control se encuentran realizando un monitoreo constante del comportamiento de ambos cursos de agua, con el objetivo de anticipar cualquier escenario de riesgo y resguardar la seguridad de la población y de los turistas que se encuentran en la villa turística.

En este contexto, las autoridades reiteraron el pedido a vecinos y visitantes para que extremen las precauciones, evitando acercarse a las márgenes de los ríos, no intentar cruzar cauces ni permanecer en sectores considerados peligrosos mientras persistan estas condiciones de inestabilidad hídrica.

Asimismo, se recordó que ante cualquier emergencia o situación anómala se debe dar aviso inmediato a las autoridades correspondientes, a fin de permitir una rápida intervención y prevenir consecuencias mayores.