Triple crimen de Florencio Varela: procesaron a tres de los imputados

La Justicia federal sostuvo que los crímenes fueron planificados y ejecutados con extrema violencia, con roles definidos dentro de una presunta organización criminal.

Hoy 08:06

La Justicia Federal avanzó en la investigación del triple crimen ocurrido en Florencio Varela y resolvió el procesamiento de tres de los imputados, al tiempo que destacó el presunto rol central de un hombre conocido como “El Tío” en la planificación y ejecución de los hechos.

El caso se remonta al 19 de septiembre de 2025, cuando Morena Verdi (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) salieron de su vivienda en Ciudad Evita, partido de La Matanza, para encontrarse con un supuesto cliente en inmediaciones de una estación de servicio. Desde ese momento, no se volvió a tener contacto con ellas.

Registros de cámaras de seguridad permitieron establecer que las jóvenes subieron a una camioneta Chevrolet Tracker blanca, que posteriormente se determinó había sido sustraída de una agencia de autos. Al día siguiente, el vehículo fue hallado incendiado en Florencio Varela.

Con el avance de la causa, los investigadores analizaron comunicaciones telefónicas, datos de geolocalización y nuevas imágenes de cámaras de vigilancia. De este modo, se concluyó que las víctimas fueron privadas ilegítimamente de su libertad y luego asesinadas, siendo sus cuerpos encontrados enterrados en una vivienda del barrio Villa Vatteone.

El expediente, tramitado ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº 2 de Morón, determinó que los homicidios fueron cometidos con alevosía, ensañamiento y premeditación, y que en los hechos intervinieron varias personas.

Los acusados y la estructura del grupo

La investigación señala como uno de los principales responsables a Bernabé Jesús Mallón (42), quien cuenta con antecedentes penales y era conocido en el entorno como “El Tío”. Según la causa, habría tenido un papel clave dentro de la organización, que presuntamente encubría actividades vinculadas a la venta de estupefacientes bajo la apariencia de un comercio de bazar.

Junto a Mallón, fueron procesados Débora Mónica Mujica y Joseph Cubas Zavaleta, a quienes se les atribuye haber realizado aportes esenciales para la concreción y posterior encubrimiento del plan criminal. De acuerdo con la investigación, Mujica habría ordenado borrar información del teléfono celular de su pareja para eliminar pruebas, mientras que Zavaleta habría intentado deshacerse de documentación y registros que lo comprometían.

Asimismo, la causa sostiene que Alex Ydone y Florencia Milagros Ibarra mantuvieron una reunión previa con Mallón en un restaurante de Avellaneda, lo que refuerza la hipótesis de una organización con roles previamente asignados.

El 19 de diciembre, Mallón fue detenido en una vivienda de Berazategui cuando intentaba darse a la fuga. Durante el procedimiento, la Policía secuestró seis teléfonos celulares y un Chevrolet Cruze blanco, vehículo que habría sido utilizado para trasladarse a la reunión previa al crimen. Días más tarde, ese automóvil fue recuperado en una agencia de autos de La Plata, en el marco de un allanamiento.

El juez federal Jorge Ernesto Rodríguez procesó a Mallón, Mujica y Zavaleta por los delitos de privación ilegítima de la libertad coactiva agravada, por la pluralidad de intervinientes y por tratarse de una víctima menor de edad, y por homicidio agravado por concurso premeditado, alevosía, ensañamiento y criminis causae, todo en concurso real.

Según la resolución judicial, los tres imputados habrían actuado con pleno conocimiento del plan común, participando en distintas etapas que incluyeron la planificación, la logística, el sometimiento y el asesinato de las víctimas.